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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Из Волги у пляжа в Жигулевске вытащили тело ребенка

ЖИГУЛЕВСК. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 июня, в 13:20 спасатели ПСС Самарской области извлекли тело погибшего 10-летнего ребенка из Волги в 150 м от муниципального пляжа в Жигулевске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, на месте происшествия работали два спасателя.

Региональное ГУ МЧС напоминает жителям области, что нужно выбирать специально оборудованные пляжи, не следует забывать о безопасности, а также необходимо следить за детьми и соблюдать правила безопасного поведения на воде.

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