Самарскому маршруту №261 добавили 10 машин

С 26 июня на маршруте №261, пролегающем от 6-го причала до завода "Экран", планируется увеличить количество подвижного состава на 10 единиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, увеличится трасса следования этого автобуса от ул. Ново-Садовой до улицы Молодежной. Движение организуется с заездом в Приволжский микрорайон - по улицам Демократической, Георгия Димитрова, Молодежной, по проспекту Кирова - в обоих направлениях.

Изменения связаны с упразднением маршрута №206 (Железнодорожный вокзал - Завод "Экран"). Его исключают из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок по заявлению перевозчика.