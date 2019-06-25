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Общество

Самарскому маршруту №261 добавили 10 машин

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 26 июня на маршруте №261, пролегающем от 6-го причала до завода "Экран", планируется увеличить количество подвижного состава на 10 единиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, увеличится трасса следования этого автобуса от ул. Ново-Садовой до улицы Молодежной. Движение организуется с заездом в Приволжский микрорайон - по улицам Демократической, Георгия Димитрова, Молодежной, по проспекту Кирова - в обоих направлениях.

Изменения связаны с упразднением маршрута №206 (Железнодорожный вокзал - Завод "Экран"). Его исключают из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок по заявлению перевозчика.

По информации samaratrans.info, маршруты №206 и №261 обслуживает ООО "Шоссе".

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