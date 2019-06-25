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СУ СК ведет проверку по факту смерти Михаила Косова

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СУ СК по Самарской области ведет проверку по факту смерти известного самарского бизнесмена Михаила Косова. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что получили обращение от родственников и материалы из полиции.

Михаил Косов умер 12 июня 2019 г. в возрасте 50 лет. Об этом на своей странице в соцсетях сообщает его дочь Ольга. "Есть подозрения в убийстве", - также пишет она.

Сейчас, по данным пресс-службы областного СУ СК, причина смерти Михаила Косова не установлена.

"По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причина смерти не установлена из-за гнилостных изменений, результаты отложены до получения гистологического исследования", - уточнили в ведомстве.

Напомним, Михаил Косов занимался строительством торгового центра "Галерея Атриум" на ул. Ленинградской в Самаре. Однако проект так и не был завершен.

В октябре 2018 г. Арбитражный суд Самарской области признал Михаила Косова банкротом. Инициатором процедуры выступил Банк ВТБ, мотивировавший свои требования долгом бизнесмена в 942,3 млн рублей.
Подконтрольное Михаилу Косову ООО фирма "Марс М" также находится в процедуре банкротства с 2014 года.

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