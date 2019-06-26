16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Прибрежном обнаружен труп директора компании Ночью на ул. Водников на ходу загорелся автомобиль Директора "ПромГазСтроя" подозревают в неуплате налогов на 100 млн рублей Сотрудники ФСБ изъяли у жителя Тольятти арсенал оружия В Самарской области разыскивают убийцу

Происшествия

В Прибрежном обнаружен труп директора компании

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 146
Версия для печати

Утром, в понедельник, 24 июня, в квартире дома в самарском поселке Прибрежный был обнаружен труп 44-летнего местного жителя Сергея Пугачева, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, у мужчины имелась рана на голове.

О погибшем известно, что он был директором и владельцем ООО, занимавшемся техобслуживанием автомобилей, и в последнее время якобы злоупотреблял спиртным. На него было оформлено оружие.

Обстоятельства гибели мужчины пока остаются неясными, но изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о том, что незадолго до гибели он употреблял спиртные напитки.

Правоохранители проводят проверку.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30