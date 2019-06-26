В Прибрежном обнаружен труп директора компании

Утром, в понедельник, 24 июня, в квартире дома в самарском поселке Прибрежный был обнаружен труп 44-летнего местного жителя Сергея Пугачева, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, у мужчины имелась рана на голове.

О погибшем известно, что он был директором и владельцем ООО, занимавшемся техобслуживанием автомобилей, и в последнее время якобы злоупотреблял спиртным. На него было оформлено оружие.

Обстоятельства гибели мужчины пока остаются неясными, но изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о том, что незадолго до гибели он употреблял спиртные напитки.

Правоохранители проводят проверку.