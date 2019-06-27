Самара занимает пятое место среди российских городов по количеству автомобилей. Такую информацию обнародовало аналитическое агентство "Автостат".
В России насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей. Больше всего из них зарегистрировано в Москве – почти 3,7 млн единиц. Вторым по числу автомобилей в парке является Санкт-Петербург – 1,75 млн штук. Третью строчку занимает Екатеринбург, где числится 462 тыс. машин. Четвертое место – у Новосибирска (445 тыс. шт.), а пятое занимает Самара (394 тыс. шт.).
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.