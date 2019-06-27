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Экономика и бизнес

Самара занимает пятое место среди российских городов по количеству автомобилей

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самара занимает пятое место среди российских городов по количеству автомобилей. Такую информацию обнародовало аналитическое агентство "Автостат".  

В России насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей. Больше всего из них зарегистрировано в Москве – почти 3,7 млн единиц. Вторым по числу автомобилей в парке является Санкт-Петербург – 1,75 млн штук. Третью строчку занимает Екатеринбург, где числится 462 тыс. машин. Четвертое место – у Новосибирска (445 тыс. шт.), а пятое занимает Самара (394 тыс. шт.).

 

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