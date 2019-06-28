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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Ашан" покидает ТРК "Московский"

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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C 1 июля торговая сеть "Ашан" покидает ТРК "Московский" в Самаре после мирового соглашения с собственником, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на представителей ритейлера.

"В результате переговоров с ООО "Московский" стороны достигли договоренности о досрочном расторжении договора аренды помещений гипермаркета в торговом центре "Московский" на взаимовыгодных условиях. Стороны подписали ряд мировых соглашений, а также соглашение о расторжении договора аренды, по условиям которого ООО "Ашан" с 1 июля 2019 г. прекращает вести коммерческую деятельность в арендуемом помещении", — говорится в сообщении компании.

Стороны договорились оказывать друг другу содействие в утверждении судом мировых соглашений.

Напомним, ранее ООО "Ашан" обратилось в суд с просьбой взыскать с оператора ТРК "Московский" более 3 млрд руб. упущенной выгоды и штрафа. Поводом для подачи искового заявления назвали "многочисленные нарушения в ТРК, которые привели к финансовым потерям". В августе 2018 г. оператор ТРК подал иск о взыскании с торговой сети 49 млн руб. задолженности по арендной плате. Дело было связано с приостановкой в мае прошлого года работы ТРК из-за нарушения пожарной безопасности. Гипермаркет сети "Ашан" не работал около 80 дней.

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