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В Богатовском районе ищут пропавшую женщину

БОГАТОЕ. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Богатовском районе разыскивают пропавшую местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

38-летняя Светлана Бакулина, жительница с. Богатое, 23 июня ушла из дома на ул. 1-й Комсомольский переулок и не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, прямые русые волосы средней длины, была одета в белую майку, синие шорты и кроссовки. При себе имела солнцезащитные очки. На безымянном пальце — кольцо из белого металла с надписью "Спаси и сохрани".

Полиция просит всех, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (84666) 2-19-77 (дежурная часть отдела полиции № 46 МО МВД России "Борский"), или 020 (102 с мобильного).

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