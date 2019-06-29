Фермер Алексей Симонов считает нынешний сезон непростым для растениеводства

По мнению аграриев, нынешний сезон будет непростым для растениеводства. На 770 гектарах богарных земель фермер выращивает озимую пшеницу, ячмень и подсолнечник.

Нынешняя засушливая погода не стала неожиданностью для агрария, за плечами которого четвертьвековой опыт работы в зоне рискованного земледелия. Сельским хозяйством Алексей Симонов занимается с 1982 года — сразу после окончания факультета механизации Куйбышевского сельскохозяйственного института. "Мы выращиваем классические культуры — ячмень, подсолнечник, пшеницу, — рассказал фермер. — И у нас классические методы обработки почвы, включающие глубокую вспашку. В этом году в структуре посевных площадей 170 га отведены под озимую пшеницу и столько же — под подсолнечник. Наибольшую площадь занимают посевы ячменя — 265 га".

С экономической точки зрения наиболее выгодной культурой является подсолнечник, но для истинного хозяина земли важно не злоупотреблять его выращиванием, поскольку эта культура при несоблюдении севооборота истощает плодородный слой почвы.

По итогам прошлого агросезона средняя урожайность пшеницы в хозяйстве составила 30 ц/га, а вот ячмень в прошлом году не уродился. Поэтому глава хозяйства обновил посадочный материал — с помощью субсидий областного Минсельхоза приобрел элитные семена сорта "Прерия" в Кинель-Черкасском районе. По мнению агрария, это лучший сорт ячменя, районированный для Поволжья.

"В этом году погода засушливая, — сетует фермер. — Пшеница уже сохнет, и если в ближайшую неделю не будет дождя, она будет очень щуплой. Из-за отсутствия осадков слегка запаздывает в развитии подсолнечник, но нам не привыкать к сюрпризам погоды. Например, в 2005 году мощнейший град буквально порубил все посевы подсолнечника".

В хозяйстве работают пять механизаторов — все местные жители, всем за 50 лет. Кадровый голод — одна из главных проблем развития сельского хозяйства, считает фермер. В жару механизаторы занимаются подготовкой техники в ангаре. Как рассказал комбайнер Сергей Макаров, работа в хозяйстве его полностью устраивает: "Коллектив у нас небольшой и дружный. Главные задачи на сегодня — подготовка к уборочной, а также обработка паров, их в хозяйстве 164 га".

Его коллега Сергей Ашпетов сообщил, что пары обработаны дважды: "В прошлом году они обрабатывались пять раз: из-за дождей прорастала трава. Сколько обработок предстоит в этом году, пока сказать сложно — все будет зависеть от погоды".

Отсеялись в хозяйстве вовремя, сейчас все готово к предстоящей уборке урожая — техника в порядке, ГСМ хозяйство закупает с осени на весь сезон. Тракторный парк включает три единицы Т-150 и три МТЗ, кроме этого, в хозяйстве имеется четыре комбайна — всего этого вполне достаточно для обрабатываемых площадей. В прошлом году парк сельхозтехники пополнился новым комбайном отечественного производства — покупка стала возможной благодаря государственным субсидиям.

"Это простой и надежный комбайн, отличающийся высокой степенью ремонтопригодности, — подчеркивает Алексей Симонов. — При должной эксплуатации наши комбайны могут работать десятилетиями".

Два предыдущих года были весьма прибыльными для хозяйства. По мнению фермера, нынешний агросезон будет непростым. К прогнозам по урожаю он подходит с большой осторожностью: "Все, что зависело от нас, мы сделали, теперь слово за погодой. Дожди сейчас здорово бы помогли посевам, особенно ячменю".

По мнению главы хозяйства, потери урожая в этом году неизбежны. Но фермер не теряет оптимизма, он считает, что главное для хлебороба — любовь к земле и вера в собственные силы.