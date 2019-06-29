Развитие своего хозяйства фермер Анатолий Картяев видит в орошении

Свое хозяйство Анатолий Картяев в Приволжском районе основал еще в 1992 году. Сегодня оно крепко стоит на ногах, производит качественную продукцию и строит планы на будущее.

Тогда, в 1992 году, они с братом получили два своих пая, 115 га земли, и работали в прямом смысле слова от зари до зари. Теперь КФХ Картяева подросло — в обработке 960 га, на которых сеют озимую и яровую пшеницу, подсолнечник, ячмень. Нут и горох в этом году сеять не стали — в прошлом цены были низкие. Зато очень большое внимание Анатолий Картяев уделяет качеству своей продукции. Его пшеница 3-го класса всегда быстро уходит. Семена приобретает в Безенчукском НИИ им. Тулайкова. Хвалит пшеницу "Безенчукская 210" и ячмень "Орлан" за их способность давать урожай и в засуху. Не скупится на подкормки и защиту растений, приобретая их у компании АО "Щелково Агрохим". Кстати, специалист самарского представительства обеспечивает полное аграрное сопровождение хозяйства. "В любое время с любым вопросом можно обратиться к ним и получить дельный совет", — говорит Анатолий Анатольевич. Техника в хозяйстве обновлена на 70% — 7 комбайнов, 11 тракторов, пять грузовиков, плюс сельхозинвентарь.

Коллектив небольшой — постоянных работников 10 человек. Есть даже своя трудовая династия — механизаторы Станислав Полосухин и его сын Сергей, образцовые сотрудники. Кроме них отметил Анатолий Анатольевич и многолетний добросовестный труд водителя Александра Шлыкова. Руководитель вообще считает, что кадры нужно беречь, потому что люди — самый важный ресурс в сельском хозяйстве. Потому заботится о достойной оплате труда и улучшении его условий — оборудовал, например, столовую с кондиционером, чтобы в жаркие летние дни крестьяне в поле могли и поесть, и перевести дух.

Хозяйство получает погектарную субсидию, районные власти помогают в решении самых разных вопросов. Однако, по мнению опытного хозяйственника, государственную программу субсидирования техники на 20%, срок которой истекает в этом году, хорошо бы продлить — очень уж помогала она в обновлении парка техники.

Планы на будущее связаны с орошением. Чтобы выращивать влаголюбивую сою, нужны два "Фрегата", один уже на подходе.

В разговоре Анатолий Анатольевич, конечно, не отказал себе в удовольствии посетовать на то, что "раньше было лучше". Но в его устах это звучало не как жалоба, а как трезвая оценка рачительного хозяина — совсем не все из того, что десятилетиями копилось, создавая уникальный опыт, нужно "выбросить и забыть". Таков, наверное, и сам Картяев — не забывает своих корней и традиций, но всегда готов принять то, что изменит жизнь к лучшему.