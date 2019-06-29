Сельхозкооператив "Единство" связывает повышение урожайности с орошением

Кувайдуллу Суюндукова в селе Ильмень Приволжского района знают все. И уважают — не только потому, что он глава крупного сельхозпредприятия и депутат районного собрания представителей, но и потому, что рачительный хозяин, хороший специалист и просто неравнодушный человек.

Земля…

Кувайдулла Суюндуков работает в Приволжском районе уже 33 года — с тех пор, как перевели его в 1986 году на должность управляющего отделением совхоза "Приволжье". Через два года он уже был главным инженером, а в 1995 году возглавил сельхозпредприятие при районном "Агропромснабе".

А в 2000 году он и несколько единомышленников забрали свои паи и организовали кооператив — СПК "Единство". Быть "пионерами" фермерства оказалось нелегко — получив от колхозных "щедрот" 464,3 га земли, крестьяне на одном тракторе Т-4, сеялке и культиваторе пахали от зари до зари…

В нынешнем году "Единство" обрабатывает уже 1611 га, на которых выращивает озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник. Примерно 40 га сдает в аренду овощеводам. На урожаи в последние годы фермеры не жалуются (хотя и сглазить не хотят) — в 2018 году получили хороший доход с пшеницы и ячменя.

Посевная в нынешнем году прошла хорошо, и всходы мы увидели изумительные — подсолнечник уже цветет, пшеница и ячмень — по пояс. Впрочем, земледелие в Приволжском районе по-прежнему рисковое, и урожай будет зависеть от дождей. Потому и не спешит фермер рапортовать о грядущих рекордах — уборочная покажет, насколько оправдается оптимизм в прогнозах.

Да и хороший урожай — не всегда гарантия высокого дохода. Вспоминает Кувайдулла Харисович тот же 2017 год — уж какие были цифры, столько все сами себе благодарностей повыписывали, а цена на пшеницу в итоге "пробила дно", и никаких особых "сверхприбылей" аграрии не получили. Это, конечно, уже вопросы аграрной политики, но все равно обидно…

Надежды на будущее председатель СПК "Единство" связывает с орошением. Была ведь когда-то в Приволжском районе целая система орошения, но в "лихие годы" растащили ее недобросовестные люди на цветмет. Теперь приходится искать большие деньги и вкладывать их в этот "долгострой" — ну, а как иначе поднять урожайность и прибыльность хозяйства? Чтобы сеять более дорогостоящие влаголюбивые культуры или просто собирать больше урожая, необходимо постоянное орошение.

…и люди

Делает хозяйство многое и для родного села — в Ильмене спонсирует проведение праздников, спортивных соревнований, благоустроило парк, регулярно чистит дороги зимой. За свою активную позицию, энергию и неравнодушие к проблемам сельчан Суюндуков избран депутатом муниципального собрания представителей и занимается сейчас проблемами всего Ильменя. Нужна, например, еще одна водонапорная башня, чтобы закончились сложности с водой. Для утилизации ТБО нужно обустраивать контейнерные площадки, да много чего еще нужно.

В СПК "Единство" постоянно работают 9 человек, плюс еще примерно 15 нанимают на сезон. Зарплата достойная — в среднем выходит по 23 500 рублей в месяц. Первый помощник председателя — заместитель Юрий Леухин, человек с огромным опытом и знаниями. Лучшие работники — комбайнер Николай Мурзаев, механизатор Сергей Иванов и водитель Анатолий Аброськин. Одна беда — кадры стареют: еще лет пять — и некому будет работать.

Техникой хозяйство обеспечено — три К-700, три МТЗ-82, четыре Т-150, два Т-4, три "КамАЗа", два комбайна "Полесье". Нужен, конечно, еще один комбайн. Но с обновлением парка фермерским хозяйствам придется погодить — с нынешнего года отменяется программа субсидирования приобретения новой техники на 20%.

"Случайных людей в сельском хозяйстве уже не осталось, — утверждает Кувайдулла Суюндуков. — Остались только мы — люди, прикипевшие к этому труду, переживающие за результат и готовые много работать".

Кувайдулла Суюндуков, председатель СПК "Единство":

— Свободных земель у нас в Приволжском районе нет. Чтобы увеличивать обороты и прибыль, надо переходить на более урожайные культуры. А для этого требуется орошение — все наши планы на будущее связываем с ним.