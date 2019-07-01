Роспотребнадзор не рекомендует купаться на пляже в районе Загородного парка

Управление Роспотребнадзора по Самарской области не рекомендует купаться в районе пляжа Загородного парка. К такому заключению пришли специалисты ведомства по итогам систематического лабораторного контроля за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. При этом, как отмечают в Роспотребнадзоре, микробы - возбудители инфекций в пробах воды не обнаружены.

Всего на 27 июня на территории региона органами местного самоуправления подготовлено к эксплуатации 20 пляжей. На 19 из них пробы воды соответствовали требованиям. Проведенные исследования песка в зонах пляжей соответствуют гигиеническим нормативам.