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Здравоохранение Общество

Роспотребнадзор не рекомендует купаться на пляже в районе Загородного парка

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Роспотребнадзора по Самарской области не рекомендует купаться в районе пляжа Загородного парка. К такому заключению пришли специалисты ведомства по итогам систематического лабораторного контроля за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. При этом, как отмечают в Роспотребнадзоре, микробы - возбудители инфекций в пробах воды не обнаружены.

Всего на 27 июня на территории региона органами местного самоуправления подготовлено к эксплуатации 20 пляжей. На 19 из них пробы воды соответствовали требованиям. Проведенные исследования песка в зонах пляжей соответствуют гигиеническим нормативам.

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