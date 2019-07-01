В Чапаевске появится новое кладбище

Департамент строительства Чапаевска выступил заказчиком на выполнение инженерно-гидрогеологических изысканий для проектирования и строительства городского кладбища в районе автодороги Самара - Волгоград. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Будущее кладбище займет площадь в 33,7 га. Подрядчику предстоит определить, подходит ли участок под заявленные цели. На выполнение контракта ему дается 110 дней. Начальная (максимальная) цена контракта - 1,09 млн рублей.