Сформирован новый тренерский штаб ЦСК ВВС

Пресс-служба ХК ЦСК ВВС опубликовала состав нового тренерского штаба команды.

Главным тренером "летчиков" по-прежнему остается Александр Соколов. Помощниками наставника станут Олег Юшин (по работе с защитниками), Ильнар Мисбахов (по работе с нападающими) и Никита Скатов (по работе с вратарями). Алексей Шарнин будет работать в ЦСК ВВС в должности тренера-консультанта.

Александр Соколов - родился 8 октября 1957 года. Мастер спорта. Воспитанник куйбышевского хоккея ("Крылья Советов"). В команде мастеров "Маяк"/ЦСК ВВС - 5-й сезон (с перерывом).

Карьера игрока: "Маяк", Куйбышев (1974-1977, 54 игры, 17 голов), СКА, Куйбышев (1977-1979, 92 игры, 20 голов), СК им. Урицкого, Казань (1979-1990, 644 игры, 187 голов), "Нефтехимик" Нижнекамск (1990-1995, с перерывами, 138 игр, 33 гола), "Нефтяник" Альметьевск (1991-1993, 83 игры, 24 гола).

Итого 1011 матчей и 278 голов за профессиональные клубы в чемпионатах СССР/России.

Карьера тренера: 20 лет в системе нижнекамского "Нефтехимика": "Нефтехимик"-2 (1996/97) - тренер, "Нефтехимик" (1998/99) - главный тренер, "Нефтехимик"-2 (2002/03, 2004 - 2006) - главный тренер, "Олимпия", Кирово-Чепецк (2005/06) - главный тренер, "Нефтехимик" ((2006/07) - тренер, "Нефтяник", Лениногорск (2008/09) - главный тренер, МХК "Реактор", Нижнекамск (2009 - 2012, 2013 - 2017) - главный тренер, "Дизель", Пенза (2012) - главный тренер, "Сарыарка", Караганда (2017) - главный тренер.

С июля 2018 г. - главный тренер ЦСК ВВС.

Олег Юшин - родился 12 апреля 1969 года. Мастер спорта. Двукратный чемпион России (1993, 94). Воспитанник тольяттинской хоккейной школы. В команде мастеров "Маяк"/ЦСК ВВС с 1991 г. (с перерывами) - 13-й сезон.

Играл за "Дизелист", Пенза (1987 - 1989), "Ладу", Тольятти (1989-1991, 33 игры, 1 гол), "Ижсталь", Ижевск (1990-1992), "Маяк", Куйбышев (1990/91, 16 игр), ЦСК ВВС, Самара (1992-2000, 2007, 424 игры, 29 голов), "Нефтяник" Альметьевск (2000-2002, 114 игр, 12 голов), "Нефтяник" Лениногорск (2002-2007, 193 игры, 13 голов).

За самарский клуб ("Маяк"/ЦСК ВВС) провел 440 матчей, забросил 29 шайб. Всего за команды мастеров за 20 сезонов провел около 900 матчей.

Тренерскую карьеру начал в 2008 году. Работал в качестве главного тренера в ЦСК ВВС-2, Самара (2008-2010), в качестве тренера в ЦСК ВВС, Самара (2010-2013), в качестве главного тренера в ЦСК ВВС-юниор, Самара (2013/14). в "Комете", Самара, МХЛ-Б (2014-2015), в качестве тренера в ХК "Челны", Набережные Челны (2016-2019).

С июля 2019 г. - тренер ЦСК ВВС по работе с защитниками.

Ильнар Мисбахов - родился 22 ноября 1983 года. Воспитанник хоккейной школы г. Набережные Челны.

В команде мастеров ЦСК ВВС 1-й сезон.

Играл за "Нефтехимик"-2, Нижнекамск (199 - 2003, 158 игр, 46 голов), "Нефтяник", Лениногорск (2002/03, 2007/08, 67 игр, 22 гола), "Нефтехимик", Нижнекамск (2002/03, 21 игра, 0 голов)), ХК "Брест", чемпионат Беларуси (2003/04, 18 игр, 4 гола), "Дизель", Пенза (2004-2006,50 игр, 2 гола), "Дизель"-2, Пенза (2004/05, 8 игр, 7 голов), "Зауралье", Курган (2005/06, 36 игр, 5 голов), "Олимпия", Кирово-Чепецк (2006/07, 50 игр, 9 голов), "Оренбурггазпром" (2006-07, 20 игр, 6 голов), "Южный Урал", Орск (2008-2014, 280 игр, 54 гола), "Ариада", Волжск (2013/14, 2015/16, 58 игр, 15 голов), "Молот-Пркамье" (2014/15, 29 игр, 5 голов), "Алматы", чемпионта Казахстана (2016 - 2018, 83 игры, 16 голов), "Кулагер" (Петропавловск), чемпионат Казахстана (2017 -2019, 92 игры, 13 голов).

Всего за команды мастеров за 20 сезонов провел 968 матчей, забил 204 гола, в т.ч. в российских чемпионатах за 17 сезонов провел 793 игры и забил 175 голов.

С июля 2019 г. - тренер ЦСК ВВС по работе с нападающими.

Никита Скатов - родился 6 декабря 1988 года. Воспитанник самарской хоккейной школы. В команде мастеров ЦСК ВВС с 2006 г. (с перерывами) - 11-й сезон.

Играл за ЦСК ВВС-2, Самара (2005-2010), ЦСК ВВС, Самара (2006-2010, 2011/12, 2013-2016, 2018/19, 158 игр), "Торос"-2, Нефтекамск (2010/11, 29 игр), "Кристалл", Саратов (2011/12, 2 игры), "Зауралье", Курган (2012-2014, 33 игры), "Мордовия", Саранск (2016-2018, 78 игр). Всего в командах мастеров за 14 сезонов провел около 450 матчей.

С июля 2019 г. - тренер ЦСК ВВС по работе с вратарями.

Алексей Шарнин - родился 5 ноября 1972 года. Мастер спорта. Чемпион России (1993, 1994 гг.).

Воспитанник уфимского хоккея. В команде мастеров "Маяк"/ЦСК ВВС с 1991 г. (с перерывами) - 22-й сезон.

Карьера игрока: "Салават Юлаев", Уфа (1989/90), СКА-"Металлург", Серов (1990/91), "Маяк"/ЦСК ВВС, Самара (1991-1998, 1999 - 2000, 2002-2004, 305 игр), "Нефтяник", Лениногорск (1998, 1999, 2001/02), "Салават Юлаев", Уфа (2000/01).

Карьера тренера: ЦСК ВВС (с 2006 г. по н.в.).

С июля 2019 г. - тренер-консультант в ЦСК ВВС.