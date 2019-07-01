Расследовать жесткую посадку самолета под Тольятти будет комиссия Росавиации

Для расследования авиаинцидента с жесткой посадкой самолета под Тольятти создадут комиссию Росавиации. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Напомним, 28 июня в Ставропольском районе около СНТ "Простор-2" легкомоторный самолет Comp Air 8 совершил жесткую посадку. Приехавшие на место происшествия пожарные не нашли ни пилота, ни пассажиров.

Судно было зарегистрировано в 2018 г. в Росавиации в Самаре на молодого человека 1999 года рождения.

По версии прокуратуры, самолет вылетел с посадочной площади в с. Подстепки. ОРВД об этом не уведомляли. Причиной жесткой посадки стало падение давления масла. О том, что самолет сел, надзорное ведомство тоже никто не информировал.

"Владелец судна разобрал крылья, снял воздушный винт, двигатель, - отметили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. - Разбор производил в поле. Затем на трейлере перевез самолет на площадку частного аэродрома в с. Верхнее Санчелеево. Владелец площадки отказался допускать туда сотрудников Росавиации, пояснив, что она является частной территорией. Сообщить, кто пилотировал самолет, а также иные пояснения он давать отказывается".