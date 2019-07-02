В Самаре 23 человека тушили пожар на продуктовом складе

В понедельник, 1 июля, в 21:28 в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на Заводском шоссе 23 "а", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела кровля складского помещения на площади 20 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 23 человека, которые использовали шесть единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Пожар удалось локализовать в 21:58, а в 22:02 зафиксирована ликвидация открытого горения.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.