Михаил Дегтярев попал в "школу губернаторов"

Депутат Госдумы из Самары, бывший лидер реготделения ЛДПР Михаил Дегтярев попал в новый набор "школы губернаторов" - программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва, пишет РБК.

По данным издания, на третьем потоке "школы" всего около 70 человек.

Один из участников программы рассказал РБК, что на прошлой неделе у потока завершился первый образовательный модуль - "Глобальные тренды развития. Вызовы для России". Перед участниками с лекциями выступили ведущие экономисты из Гонконга, Италии, Швеции и России, российские министры, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФНС Михаил Мишустин, президент Курчатовского центра Михаил Ковальчук и президент Сбербанка Герман Греф.

Участники также прошли испытания, связанные с командной сдачей норм ГТО и греблей на лодках класса "Дракон".

Напомним, списки участников обучения РАНХиГС получает из администрации президента. Куратор программы Алексей Комиссаров ранее рассказывал, что поставленная Кремлем задача - это воспитание новой управленческой элиты.

11 выпускников программы кадрового резерва уже стали главами регионов. В их числе и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Михаил Дегтярев родился в Куйбышеве 10 июля 1981 года. Выпускник Самарского государственного аэрокосмического университета (первая специальность "инженер", второе образование - "менеджер").

С 2001 по 2003 год был председателем регионального отделения молодежного движения "Идущие вместе". В сентябре 2003 г. вступил в "Единую Россию", руководил движением "Молодежное Единство".

В декабре 2005 г. вступил в ЛДПР, был координатором реготделения партии, помощником ее лидера Владимира Жириновского. Избирался депутатом городской думы Самары и губернской думы. Участвовал в выборах главы городского округа Самара и мэра Москвы в 2013 и 2018 годах.

В 2016 г. избран в составе федеральной части списка депутатом Государственной думы VII созыва, назначен председателем Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Президент Федерации фехтования Самарской области.

Михаил Дегтярев известен своими неоднозначными заявлениями. Ему принадлежат инициативы о введении запрета на донорство крови гомосексуалам, о замене флага России на имперский черно-желто-белый штандарт, о запрете хранения и оборота долларов США в России, о проверке законности продажи Россией Аляски США и др.