Сотрудники ФСБ задержали в Самаре подозреваемого в вооруженном преступлении

Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области обнаружили 24-летнего гражданина одной из республик Средней Азии, находившегося в межгосударственном розыске. На родине его арестовали за тяжкое преступление с оружием. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Парня обнаружили в июне 2019 г. на территории Красноглинского района Самары. "Задержанный арестован и помещен в ИВС У МВД России по Самаре, — подчеркнули в пресс-службе ведомства. — В отношении него проводятся оперативно-розыскные мероприятия на предмет возможной причастности к экстремистско-террористической деятельности".