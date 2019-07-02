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Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали в Самаре подозреваемого в вооруженном преступлении

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области обнаружили 24-летнего гражданина одной из республик Средней Азии, находившегося в межгосударственном розыске. На родине его арестовали за тяжкое преступление с оружием. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Парня обнаружили в июне 2019 г. на территории Красноглинского района Самары.

"Задержанный арестован и помещен в ИВС У МВД России по Самаре, — подчеркнули в пресс-службе ведомства. — В отношении него проводятся оперативно-розыскные мероприятия на предмет возможной причастности к экстремистско-террористической деятельности".

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