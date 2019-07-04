В аварии на пересечении улиц Гагарина и Революционной пострадали двое

Вечером 2 июля в Самаре участником ДТП стал 46-летний водитель Suzuki Grand Vitara, ехавший по ул. Гагарина со стороны Московского шоссе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на перекрестке с ул. Революционной, поворачивая налево, он не уступил дорогу встречному ВАЗ-21083 под управлением 36-летнего мужчины, и столкнулся с ним.

Напомним, по словам очевидцев, после столкновения "восьмерка" с сильно деформированной передней частью кузова остановилась на середине перекрестка, а иномарка с поврежденным правым боком отлетела на тротуар.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, 3 июля оба водителя обратились в больницу, где им оказывали медицинскую помощь.

По факту ДТП ведется проверка, по результатам которой будет принято решение.