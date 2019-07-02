Один из столкнувшихся в Самаре автомобилей отлетел на тротуар

Вечером 2 июля на пересечении улиц Гагарина и Революционной в Самаре столкнулись вазовская легковушка и Suzuki Grand Vitara. Об инциденте рассказывают очевидцы в соцсетях.

Судя по фотографиям, от удара у отечественной машины сильно деформировалась передняя часть кузова. Машина осталась стоять на середине перекрестка. А иномарка, у которой сильно повреждена правая сторона, отлетела на тротуар.

Не исключено, что в аварии есть пострадавшие. На месте происшествия находился экипаж "скорой помощи".

Официальных данных по факту случившегося пока не поступало.