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Пожары Происшествия

При тушении пожара на ул. Водников в Самаре из дома эвакуировали пять человек

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 июля, в 0:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Водников, 31 об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели сараи на площади 40 кв. м. и кровля дома на площади 10 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

В борьбе с огнем участвовали 22 человека, использовалось восемь единиц техники. Во время тушения огнеборцы эвакуировали из дома пять человек.

Пожар удалось локализовать в 01:08, а полностью ликвидировать в 01:11.

Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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