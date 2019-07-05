В отношении задержанного замначальника отдела судебных приставов Октябрьского района возбудили уголовное дело о взятке

В пятницу, 5 июля, стало известно, что Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела, заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов Октябрьского района города Самары, подозреваемого в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

"По версии следствия, 4 июля 2019 г. подозреваемый получил от директора общества с ограниченной ответственностью взятку в виде денег на сумму 500 тыс. руб., состоящих из денежных средств в размере 50 тыс. руб., а также муляжа денежных средств в сумме 450 тыс. руб., за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в его служебные полномочия — прекращение исполнительного производства по взысканию с ООО задолженности в размере более 1 млн руб.", — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.

В следственном ведомстве так же уточнили, что в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

"Борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов Следственного комитета России, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки", — подчеркнули в СУ СК РФ по Самарской области.