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Пожары Происшествия

В Самаре тушили крупный пожар на ул. Алексея Толстого

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 июля, в 17:45 в пожарную охрану поступила информация о возгорании в заброшенном здании в районе дома № 94 по ул. Алексея Толстого, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составляла 100 кв. метров. Ему был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 32 человека, которые использовали восемь спецмашин. В 19:20 пожар был локализован на площади 200 кв. м, а в 19:54 его удалось полностью ликвидировать.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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