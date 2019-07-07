В Самаре тушили крупный пожар на ул. Алексея Толстого

В субботу, 6 июля, в 17:45 в пожарную охрану поступила информация о возгорании в заброшенном здании в районе дома № 94 по ул. Алексея Толстого, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составляла 100 кв. метров. Ему был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 32 человека, которые использовали восемь спецмашин. В 19:20 пожар был локализован на площади 200 кв. м, а в 19:54 его удалось полностью ликвидировать.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.