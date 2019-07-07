В пожаре в пос. Петра Дубрава погиб домашний скот

В воскресенье, 7 июля, в пгт. Петра Дубрава в Волжском районе в результате пожара погиб домашний скот, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В 03:42 на пульт дежурного поступила информация о возгорании частной бани и надворных построек на ул. Лесной, 18. Площадь пожара составила 250 кв. метров. Для борьбы с огнем на место происшествия отправились 17 пожарных и пять единиц техники.

В 04:56 пламя удалось локализовать, а спустя 37 минут пожар был ликвидирован. По информации чрезвычайного ведомства, в огне погибли шесть свиней и 20 голов птицы.