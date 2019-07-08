Сотрудник "Металлиста-Самара" погиб от удара током

Специальная комиссия ведет расследование по факту несчастного случая на ОАО "Металлист-Самара", произошедшего 29 июня, в результате которого пострадал и скончался в больнице начальник высоковольтного участка Дмитрий Гнидин. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили на предприятии.

Тем временем в Государственной инспекции труда по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что извещение о несчастном случае на предприятии поступило к ним 1 июля. В нем сообщалось, что 29 июня в результате замыкания в высоковольтном кабеле ожоги поверхности тела получил Дмитрий Гнидин. А 5 июля в ГИТ поступила информация, что пострадавший скончался в лечебном учреждении.

В инспекции также пояснили, что сейчас их сотрудниками совместно с коллегами из Ростехнадзора проводится расследование данного несчастного случая и проверяется соблюдение трудового законодательства.