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Сотрудник "Металлиста-Самара" погиб от удара током

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специальная комиссия ведет расследование по факту несчастного случая на ОАО "Металлист-Самара", произошедшего 29 июня, в результате которого пострадал и скончался в больнице начальник высоковольтного участка Дмитрий Гнидин. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили на предприятии.

Фото: Владимир Котмишев

Тем временем в Государственной инспекции труда по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что извещение о несчастном случае на предприятии поступило к ним 1 июля. В нем сообщалось, что 29 июня в результате замыкания в высоковольтном кабеле ожоги поверхности тела получил Дмитрий Гнидин. А 5 июля в ГИТ поступила информация, что пострадавший скончался в лечебном учреждении.

В инспекции также пояснили, что сейчас их сотрудниками совместно с коллегами из Ростехнадзора проводится расследование данного несчастного случая и проверяется соблюдение трудового законодательства.

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