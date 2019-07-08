В Самаре погиб монтажник, упавший с четвертого этажа

В Самаре 4 июля погиб монтажник ООО "ГДЛ", упавший с высоты четвертого этажа. Об этом сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Инцидент произошел во время работ по утеплению фасада здания. Отказал механизм подъема фасадного подъёмника. По данным министерства, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался от полученных травм. Для профилактики аналогичных несчастных случаев министерство труда Самарской области обращает внимание работодателей на необходимость организации производства работ в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда.