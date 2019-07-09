Это личное: как отвечать на неудобные вопросы на собеседовании

“Почему вы ушли с прошлой работы?”, “Какие отношения были у вас с начальством?”, “Кем вы видите себя через пять лет?” — даже эти обычные для собеседования вопросы ставят в неудобное положение. Но как быть, если вдруг рекрутер, которого вы видите первый раз в жизни, внезапно спрашивает вас о чем-то слишком личном? Эксперты HeadHunter рассказывают о главных правилах поведения в таких ситуациях.

Трудовой кодекс дублирует закрепленные в конституции гарантии: запрещено заключать трудовой договор “в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств” (ст. 64 ТК РФ).

“Если толковать данную норму буквально, то при трудоустройстве нецелесообразно спрашивать о возрасте, национальности, религии, семейном положении и сексуальной ориентации, так как ответ на эти вопросы не может стать основанием для отказа”, — объясняет адвокат Полина Павлова.

11 способов произвести хорошее впечатление на собеседовании Вы уже готовы к собеседованию: навели справки о компании, подготовили рассказ о себе и ответы на возможные вопросы рекрутера о вашем опыте. Есть еще кое-что, к чему стоит подготовиться. Вне зависимости от опыта и профессионализма, можно произвести впечатление человека, с которым стоит иметь дело, или наоборот. Как избежать второго эффекта? Выясним вместе с рекрутинговым порталом <a href="https://samara.hh.ru/article/301406?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=misc_app_article301406_weekly_170619">HeadHunter</a>.

Однако о наказании за такие вопросы в законе речи не идет. Привлечь к ответственности работодателя за них крайне сложно. “В законе запрещено ставить дискриминирующие ограничения в объявлениях о вакансиях. Личные вопросы на самом деле не совсем попадают под эту категорию, хотя являются дискриминирующими. Это плохо и с точки зрения закона, и с точки зрения нарушения личных границ, — уверена Мария Макарова, специалист по внутренним коммуникациям в одной из ИТ-компаний. — Но мало того, что сам ФЗ написан так, что это касается только вакансий, — у нас же еще никто и в суд не ходит. Почему, например, это работает в той же самой Америке? Если ты на собеседовании задашь такой вопрос американской кандидатке — о детях, о муже, — то на следующий день получишь иск. В России есть категория профессиональных ”качателей прав“, которые подают в суд на государственные организации и даже выигрывают суды, но процент таких людей ничтожно мал. Я, как работодатель, как человек, который проводит собеседования, знаю, что, если задам этот вопрос, вероятность того, что человек, которому я задам этот вопрос, пойдет в суд, очень невелика. Я не знаю лично ни одного человека, который ходил в суд по этому поводу”.

“Если работник получил отказ в заключении трудового договора в связи с обстоятельствами, не связанными с его деловыми качествами, такой отказ подлежит оспариванию в суде. Как правило, суды встают на сторону соискателя и признают отказ работодателя в заключении трудового договора незаконным, а также по требованию могут взыскать с него компенсацию морального вреда”, — комментирует Полина.

Какие вопросы можно считать слишком личными?

Чаще от неудобных вопросов страдают женщины: работодатели не стесняются интересоваться их личной жизнью и возможной беременностью. На собеседовании соискателя могут спросить:

Другие бестактные вопросы касаются религиозных убеждений. С позиции работодателя более правильным будет спросить кандидата: “Вы готовы работать по предлагаемому графику?” — а не уточнять его религию или принадлежность к церкви напрямую.

Вопросы, касающиеся сексуальной ориентации, финансового положения, национальности, возраста, места рождения, внешности и политических взглядов, тоже в идеальном мире задаваться не должны, как и вопросы соискателям с ограниченными возможностями здоровья, если они не мешают выполнять обсуждаемую работу.

Почему работодатели это спрашивают?

Если на собеседовании вам задают личный вопрос, причин может быть несколько. Работодатель сталкивался с подобной проблемой в прошлом. Когда-то в компанию устроился человек, которого недовольная его положением жена убедила уволиться через полгода. Или сотрудница, которую искали год и которой доверили ответственную задачу, через четыре месяца уходит в декрет. Работодатель в этом случае не хочет прослыть хамом, но пытается защищать интересы бизнеса.

Работодатель плохо знаком с этикой. Иногда человек не понимает, что спросил о чем-то личном, или считает такими вопросы нормальными, потому что “все спрашивают”. Остается надеяться, что однажды кто-то объяснит этому рекрутеру или начальнику, почему задавать такие вопросы непрофессионально.

Вы попали на стрессовое собеседование. Многие считают такой способ проверки недопустимым. К тому же не все HR-менеджеры умеют выходить из стресс-интервью так, что кандидат не чувствует себя по-настоящему оскорбленным.

Важные цифры в резюме: как показать свою результативность Рекрутеров в вашем резюме интересует не столько то, что вы делали, сколько то, чего вы достигли. Не для себя, а для компании. Рассказы о достижениях нужно подкреплять фактами. Как доказать опыт успешных продаж или подтвердить эффективность управленческих решений — HeadHunter <a href="https://samara.hh.ru/article/24681?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=misc_app_article24681_weekly_270519">выяснил</a> у эксперта сервиса "Готовое резюме" Марии Обориной.

“В России нередко задают вопросы про личную жизнь. Думаю, что это отголоски советского прошлого, когда все было общим и ни у кого ни от кого не было секретов, — предполагает партнер рекрутинговой компании ”Марксман“ Наталья Валдаева. — Работодатель не стесняется задавать вопросы о личной жизни и настораживается, если кандидат уходит от ответа.

Зачастую про личную жизнь спрашивают не из праздного любопытства, а чтобы лучше понять, чем дышит человек, какие у него интересы, возможности и ограничения. Эта информация поможет сделать вывод, комфортно ли новому сотруднику будет с коллективом, а коллективу — с ним. Например, исследования показывают, что ”семейные“ сотрудники более стабильны”.

Что отвечать?

Ответ во многом зависит от того, насколько интересна эта работа. Крайних вариантов два: отшутиться и перевести тему или немедленно завершить собеседование. Но лучше разобраться в вопросе.

Убедитесь, что вы не попали на стресс-интервью. Если рекрутер ведет себя странно и хамский вопрос не единственное отклонение от норм делового общения, возможно, вас испытывают на прочность. Это чаще случается на должностях, которые предполагают работу в стрессовых условиях: руководство проблемным коллективом, общение с трудными клиентами, с силовыми структурами. В этом случае работодателю важно увидеть вашу реакцию: она многое расскажет о том, как вы будете вести себя, если получите работу.

Спросите работодателя, почему он считает вопрос важным. Без агрессии в голосе, мягко и спокойно поинтересуйтесь, почему работодателю нужно знать о том, что он только что спросил. Возможно, причина действительно есть — это связано с будущими обязанностями работника или настроениями в коллективе. Или в компании уже произошел неприятный случай.

Впервые на работу: Что писать в резюме неопытным сотрудникам Первый выход на работу - это очень ответственно. Большинство потенциальных сотрудников боится проходить собеседование впервые, и это не удивительно, ведь у таких кадров нет опыта, и они не знают, что ждет их на новом месте. В любом случае опыт приходит со временем, и, чтобы стать высококвалифицированным специалистом, необходимо начать что-то делать, поэтому познание "рабочего мира" для неопытных и молодых сотрудников неизбежно.

Скажите, что это не влияет на вашу способность хорошо выполнять работу. На этом этапе работодатель должен догадаться, что вы считаете вопрос некорректным. Вы можете помочь ему выйти из неловкого положения и перевести тему. Быть вежливым, но уверенным — лучшая стратегия на собеседовании.

Если работодатель не понимает вашего намека, скажите прямо: “Я чувствую себя некомфортно, когда вы спрашиваете меня об этом. Это личный вопрос, который не касается моих профессиональных качеств. Я хочу работать в компании, которая верит в закон и равноправие”. В российских реалиях эта заготовленная формулировка может звучать странно — или вам кажется, что она может так звучать. Тем не менее вам решать, какими должны быть отношения с работодателем и где проходят границы личного пространства. Во время собеседования эти границы можно обозначить.

Если вопрос для вас совершенно неприемлем, завершите собеседование. Не факт, что оно окажется провальным: вдруг работодатель проанализирует ошибки и, учитывая прочие ваши преимущества, сочтет вас высокоморальным человеком?

Если вас все это не волнует и жизнь без личных вопросов и смешивания работы и личного вызывает зевоту, то поздравляем: вы отлично адаптировались к действительности. В любом случае будьте вежливы и держите себя в руках. И заранее решите, по пути ли вам с работодателем, который задает такие вопросы.