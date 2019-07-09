В Самарском политехе разработали тренажер для нижней челюсти

В Самарском техническом университете разработали и запатентовали специальный тренажер для нижней челюсти. Инициаторами проекта выступила группа ученых из СамГМУ под руководством профессора Дмитрия Трунина.

Устройство необходимо было создать для механотерапии и миогимнастики в челюстно-лицевой области. Патологиями височно-нижнечелюстного сустава сегодня страдает до 60% населения земного шара. Простейшие модели тренажеров для нижней челюсти не позволяют пациентам самостоятельно разрабатывать мышцы, а специалисты не могут контролировать процесс лечения.

За помощью медики обратились к инженерам Самарского политеха. Для них тема была абсолютно новой, пришлось вникать в нее с нуля, рассчитать и сделать чертежи. Затем они изготовили пластиковую 3D-модель, которая надевается на голову и крепится на челюсть. Устройство работает в двух плоскостях: сагиттальной (вверх — вниз) и фронтальной (влево — вправо). Вслед за направляющей двигается и челюсть.

Получившейся тренажер должен учитывать все особенности движения нижней челюсти человека. Сейчас этот аппарат, вплоть до каждого узла, запатентован.

Новое устройство предназначено для профилактики и лечения артрита, артроза, вывиха челюсти и тенденита.