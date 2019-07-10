В Сызрани скончался работник "Тяжмаша", получивший серьезные ожоги на производстве

Работник сызранского "Тяжмаша", получивший серьезные ожоги на производстве, скончался в больнице, сообщает syzran-small.ru.

По информации издания, инцидент произошел 27 июня. 40-летний электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования получил термические ожоги при выполнении электромонтажных работ и был экстренно госпитализирован. Для его лечения в Сызрань прибыли врачи из самарской больницы им. Пирогова. Несмотря на их усилия, мужчина умер 6 июля.

Как сообщили на предприятии, расследованием ЧП занимается комиссия под председательством главного инспектора Государственной инспекции труда в Самарской области. На заводе проводятся мероприятия по выяснению причин произошедшего, изъято и обследуется оборудование, независимыми экспертами изучаются материалы расследования.