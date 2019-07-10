В пос. Запанской задержали водителя, посадившего в машину чужих детей

Во вторник, 9 июля, в 20:40, в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Линейной в пос. Шмидта в Железнодорожном районе Самары водитель Skoda Fabia посадил в машину двух детей и повез их куда-то. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По тревожному сигналу сразу выехали сотрудники ДПС, которые вскоре задержали водителя. Им оказался 59-летний местный житель. Детей передали родителям.

Автомобилист выглядел нетрезвым, и полицейские предложили ему пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, но мужчина отказался. В отношении него составили административный протокол.

В полиции отмечают, что проверку по факту сообщения о находившихся в машине детях будут проводить сотрудники СУ СК РФ по Самарской области.

По предварительным данным оперативных структур, водитель пытался найти на ул. Линейной своего знакомого, но не знал точно, где тот живет. Поскольку в пос. Шмидта многие жильцы друг друга знают, водитель увидел на улице трех детей и попросил показать дом человека, которого искал. Двое детей якобы сели к нему в машину. Третий ребенок побежал к родителям и сказал, что взрослый мужчина увез детей на машине. Взволнованные родственники сразу вызвали полицейских, которые и задержали водителя.

Но это предварительная версия. А как было на самом деле, предстоит установить правоохранителям.