В Сызрани двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа

В среду, 10 июля, около 16:30 в пос. Новокашпирский из окна второго этажа на ул. Ленинградской выпал ребенок, сообщает syzran-small.ru.

Как рассказали изданию местные жители, это была девочка, которой около 2 лет. Следом из подъезда выбежал старший брат, забрал девочку и занес ее обратно домой. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала ребенка - очевидцы видели, как его в одеяле заносили в машину медиков. Характер травм девочки неизвестен.

По словам соседей, семья, в которой рос ребенок, считается не самой благополучной - там злоупотребляют алкоголем. Как рассказали редакции, в день ЧП мать и бабушка пострадавшей девочки также были нетрезвы.