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ДТП Происшествия

Водитель, устроивший ДТП с погибшим в Шигонском районе, мог быть пьян

ШИГОНЫ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Водитель KIA Cerato, 9 июля попавший в ДТП в Шигонском районе, мог быть нетрезв, сообщает syzran-small.ru со ссылкой на ГИБДД.

Напомним, по предварительным данным полицейских, примерно в 10:00 между 19 и 20 км дороги 58-летний автомобилист не выбрал безопасную скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением и съехал в левый кювет, где машина перевернулась. В результате аварии скончался 81-летний пассажир легковушки.

Сейчас стало известно, что автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на факт употребления алкоголя.

Гид потребителя

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