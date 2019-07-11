Водитель, устроивший ДТП с погибшим в Шигонском районе, мог быть пьян

Водитель KIA Cerato, 9 июля попавший в ДТП в Шигонском районе, мог быть нетрезв, сообщает syzran-small.ru со ссылкой на ГИБДД.

Напомним, по предварительным данным полицейских, примерно в 10:00 между 19 и 20 км дороги 58-летний автомобилист не выбрал безопасную скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением и съехал в левый кювет, где машина перевернулась. В результате аварии скончался 81-летний пассажир легковушки.

Сейчас стало известно, что автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на факт употребления алкоголя.