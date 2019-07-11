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Причиной пожара в районе проведения Грушинского фестиваля стал поджог

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Низовой лесной пожар в районе пос. Прибрежный Красноглинского района во время проведения Грушинского фестиваля был следствием поджога. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

"Обнаружены три независимых очага. Материалы - в полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - уточнил руководитель чрезвычайного ведомства.

Напомним, пожар произошел вечером 6 июля. Площадь, пройденная огнем, составила 2,2 га. Всего к тушению привлекалось 189 человек и 42 единицы техники.

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