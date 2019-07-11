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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

РКЦ "Прогресс" получил заказы на ракеты "Союз-2-1б" на 4,2 млрд рублей

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "РКЦ "Прогресс" в конце июня получило три заказа Роскосмоса на изготовление ракет "Союз-2-1б" для двух космических аппаратов. Общая сумма контрактов составляет больше 4,2 млрд рублей.

Одну ракету самарское предприятие сделает для аппарата "Смотр-Р1" за 1,38 млрд рублей. Исполнить контракт РКЦ должен до 25 ноября 2020 года.

Еще две ракеты "Прогресс" сделает для космического аппарата "Метеор-М". Обеспечить заказ компания должна до 30 сентября 2021 года и 25 ноября 2020 года.

Напомним, в мае АО "РКЦ" "Прогресс" заключило контракты на изготовление восьми ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС" и транспортных пилотируемых кораблей "Союз МС". Начальная цена контракта составила 10,45 млрд рублей.

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