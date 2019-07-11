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Здравоохранение Общество

К областной станции переливания крови присоединят тольяттинскую службу

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинскую областную станцию переливания крови присоединяют к ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" (СОКСПК), следует из постановления регионального правительства от 9 июля.

В документе уточняется, что штатная численность СОКСПК увеличится на число сотрудников тольяттинской организации, за исключением административно-управленческого персонала с дублирующими функциями.

Вся кровь в области заготавливается на этих двух ОКСПК. Станции объединены единой информационной сетью. Тольяттинская служба, согласно информации ИАС Seldon.Basis, образована в 1992 году. Организацией руководит Игорь Галкин. Тольяттинская станция является поставщиком для местных и федеральных организаций: горбольница № 5, Федеральное медико-биологическое агентство, больница им. Середавина, Российский научный центр хирургии им. академика Б. В. Петровского, СамГМУ и другие. Только на этот год у службы контрактов на 34 млн рублей.

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