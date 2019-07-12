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Олимпийские Спорт

Молодежная сборная России с тремя гандболистками "Лады" в составе обыграла Словению на ЧЕ в Венгрии

БУДАПЕШТ. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 июля, сборная России, составленная из девушек 2000 г. р. и моложе, за которую выступают три тольяттинки — Валерия Кирдяшева, Полина Масалова и Елена Михайличенко, провела свой первый матч на молодежном чемпионате Европы в Венгрии, в котором обыграла команду Словении, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Счет матча 36:21 (18:10) в пользу россиянок. Елена Михайличенко отметилась двумя забитыми голами, а Валерия Кирдяшева отправила в ворота противника четыре мяча.

В пятницу, 12 июля, сборная России сыграет со сборной Словакии, а 14 июля — с француженками.

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