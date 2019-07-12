В Новокуйбышевске погибла женщина, упавшая с пятого этажа

Днем 12 июля в Новокуйбышевске обнаружили тело 45-летней женщины у дома № 17 по ул. Строителей. Городской следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил руководитель отдела Павел Докучаев.

Как установили правоохранители, примерно в обеденное время женщина выпала из окна квартиры на пятом этаже. "В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти женщины, — уточнил Павел Докучаев. — Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося".