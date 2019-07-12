16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виноваты оба: МЧС прокомментировало ЧП, в котором погибла певица Юлия Гольдина В Сызрани двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали с высоты 3,6 км туристку из Самары В с. Преображенка из озера достали тело молодого мужчины В Сызрани скончался работник "Тяжмаша", получивший серьезные ожоги на производстве

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Новокуйбышевске погибла женщина, упавшая с пятого этажа

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати

Днем 12 июля в Новокуйбышевске обнаружили тело 45-летней женщины у дома № 17 по ул. Строителей. Городской следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил руководитель отдела Павел Докучаев.

Как установили правоохранители, примерно в обеденное время женщина выпала из окна квартиры на пятом этаже.

"В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти женщины, — уточнил Павел Докучаев. — Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося".

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4