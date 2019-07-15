В Тольятти утонул 14-летний подросток

Днем 14 июля на Волге у пляжа в Автозаводском районе Тольтти во время купания утонул 14-летний подросток. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал директор МБУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти" Андрей Дербенев.

По словам Андрея Дербенева, мальчик вместе с другими детьми нырял в Волгу с небольшого помоста, длиной около 10 м. Глубина в том месте небольшая. И прыгнув в очередной раз, он не вынырнул.

На место происшествия в считанные минуты прибыли спасатели. Они достали мальчика с глубины около 1,8 м. Но он уже захлебнулся. Спасители перенесли подростка на берег и начали реанимировать его. Вскоре приехали врачи службы "03". Вернуть ребенка к жизни так и не удалось.

Обстоятельства случившегося устанавливают.