В Самаре на ул. Ново-Вокзальной загорелся автомобиль Chevrolet

Во вторник, 16 июля, в 18:39 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании машины в районе дома № 61 по ул. Ново-Вокзальной, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Chevrolet. В его тушении участвовали девять человек, которые использовали две спецмашины.

Пожар был ликвидирован в 18:44. В ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.