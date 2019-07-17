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Пожары Происшествия

В Самаре на ул. Ново-Вокзальной загорелся автомобиль Chevrolet

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 июля, в 18:39 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании машины в районе дома № 61 по ул. Ново-Вокзальной, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Chevrolet. В его тушении участвовали девять человек, которые использовали две спецмашины.

Пожар был ликвидирован в 18:44. В ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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