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Происшествия

В Тольятти подростки поменялись машинами родителей устроили погоню с полицейскими

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ДПС в Тольятти задержали двух парней 14 и 15 лет, катавшихся на машинах родителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ночью правоохранители на парковке "Дома культуры и творчества" заметили два Volkswagen Touareg, делавшие опасные маневры. Водители не остановились по требованию сотрудников ГИБДД и попытались скрыться. Правоохранителям пришлось преследовать нарушителей.

Как выяснилось, обоими автомобилями управляли несовершеннолетние. Со слов подростков, они решили покататься на машинах родителей друг друга.

В отношении обоих мальчиков собрали материалы за управление транспортом без водительских прав и игнорирование требований полицейских, а также за управление водителями, не вписанными в полис ОСАГО. Также информацию направили в ОУУП и ПДН У МВД России по Тольятти для принятия мер к родителям.

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