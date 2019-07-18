Пять причин посмотреть "Король лев" в формате IMAX

Киномакс-IMAX в Самаре приготовил для зрителей настоящий подарок — обновлённую версию самого кассового и дважды оскароносного мультфильма "Король лев". История об отважном Симбе, покорившая сердца миллионов людей по всему миру, триумфально возвращается на большие экраны, с одной поправкой: теперь вы становитесь частью приключений будущего правителя Земель Прайда. Такого "Короля льва" вы точно не видели!

"Живая" картинка. Всё, что происходит на экране, завораживает с первого кадра. Уровень детализации героев, мимика персонажей, пейзажи — всё сделано на фантастическом уровне. Джон Фавро дарит зрителям возможность разглядеть богатство красок бескрайней саванны, соприкоснуться с величием дикой природы и ощутить себя частью этого невероятного мира. Его Симба выглядит так, что его хочется погладить, а один вид Тимона и Пумбы вызывает улыбку.

Все это становится возможным благодаря уникальным цифровым технологиям IMAX. Полное погружение в сюжет создают цифровые проекционные системы со специальными камерами, каждый кадр прогоняется через особое оборудование, повышается его яркость и чёткость.

Особенность камер — наличие двух объективов, находящихся на расстоянии 64 мм друг от друга: именно столько в среднем составляет расстояние между зрачками человека.

Они дают зрителям более широкую картинку, задействуют периферийное зрение. Кажется, что действие происходит не где-то впереди, а прямо вокруг вас. С фирменной технологией IMAX вы не пропустите ни единого момента на экране, а еще насладитесь картинкой с самым лучшим разрешением в мире!

Уникальный звук. В кинозале установлена специальная звуковая система, благодаря которой звук ощущается всем телом, буквально обволакивая зрителя с первых минут просмотра. Малейший шорох, шепот, едва уловимое дыхание — с помощью уникальной акустической системы зала IMAX можно услышать все. Согласитесь, это куда лучше хруста с соседних кресел, впрочем, сидящим рядом зрителям вряд ли будет до еды. И не удивляйтесь, если сами начнете подпевать и пританцовывать в такт "Акуна матате" и другим трекам культового мультфильма.

Необычный зал. IMAX позволяет поместить зрителей ближе к экрану, в результате чего вы перестаете видеть границы между экраном и реальностью. Это, безусловно, создает невероятное впечатление.

Культовый репертуар. Прямо сейчас в кинотеатре "Киномакс" в зале IMAX в Самаре можно стать супергероем вместе с фильмом "Человек-паук: вдали от дома". С 18 июля в прокат выходит новый "Король Лев". А с 1 августа любителей больших скоростей ждет новинка "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Билеты на предстоящие премьеры уже есть в продаже в кассе, на сайте и в мобильном приложении Киномакс.

Покупка билетов онлайн — это очень удобно, при планировании своего отдыха в кино. Оплатив билеты заранее, вы можете не только занять лучшие места в кинозале, но и купить продукцию кинобара по специальной выгодной цене на 30-50% дешевле, чем в кинотеатре. Билеты, купленные онлайн, не нужно распечатывать. По электронному кинобилету можно сразу пройти в кинозал — и никаких очередей!

Семейный поход. Новый фильм Дисней "Король лев" в формате IMAX — это именно та картина, которую с удовольствием посмотрят как дети, так и взрослые. Возрастное ограничение фильма 6+, то есть смотреть его можно детям с 6 лет.

Средняя стоимость билетов в зал IMAX — 300-400 рублей.