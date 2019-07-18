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Кино Культура

Началась работа над вторым сезоном сериала "Все по-честному"

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГТРК и Корпорация "Кошелев" заявили о съемках второго сезона полюбившегося зрителям сериала "Все по-честному". Продолжение первого самарского молодежного сериала было ожидаемым после множества отзывов в социальных сетях и зрительских восторгов.

Фото: Фото предоставлено автором

Создатели говорят, что в новом сезоне основной упор будет сделан на развитие созданного мира и характеров полюбившихся персонажей. Главное место действия, где развиваются все основные события сериала, - школа №7 в районе "Кошелев".

"Новый сезон обещает ответить на вопросы, оставленные первым, но не на все, да еще и поставят новые. Безусловно, размах второго сезона будет обширнее, но он останется верен атмосфере и настроению сериала", - рассказали авторы многосерийного телефильма.

А пока зрители могут принять участие в конкурсе. Три победителя получат шанс сняться в продолжении фильма, а десять человек отправятся на съемочную площадку и познакомятся с командой. Все подробности - в социальных сетях, посвященных сериалу https://www.instagram.com/vse_po_chestnomu_serial/ и https://vk.com/club122077187.

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