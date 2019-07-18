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В РТС-банке выявили кредиты с признаками фиктивности и неучтенную недвижимость

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурсный управляющий "Агентство по страхованию вкладов" завершил инвентаризацию имущества АО "Банк развития технологий и сбережений" (РТС-Банк) и обнаружил недостачу имущества на 95,25 млн руб., сообщает госкорпорация.

Фото: https://www.facebook.com/rtsbank.ru

Наибольшая часть - 87,23 млн руб. - приходится на кредиты юридическим и физическим лицам и связана с отсутствием оригиналов кредитных договоров. Чуть более 7 млн руб. приходится на прочие активы, эта недостача связана с отсутствием подтверждающих документов. 378 тыс. руб. это неотделимые улучшения в арендуемых помещениях. Кроме того, выявлена недостача денежных средств в банкоматах и платежных терминалах банка на сумму 630 тыс. рублей.

Ведется работа по поиску имущества. Также в ходе инвентаризации выявлено имущество, а именно: 3 070 банковского оборудования, оргтехники, мебели и 9 земельных участков, неучтенных на балансовых счетах финансовой организации.

Напомним, 14 марта у РТС-банка была отозвана лицензия, в середине мая его признали банкротом. В управление МВД России по г. Тольятти и Следственный департамент МВД РФ направлены материалы по признакам вывода активов, о недостаче налички и отсутствии документов о задолженности перед банком. В его капитале была обнаружена дыра в 450 млн рублей.

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