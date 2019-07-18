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"Сингента" локализует в Самарской области производство семян гибридов подсолнечника

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Большечерниговском районе 17 сентября министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин провел совещание, посвященное производству семян гибридов подсолнечника. Участники мероприятия посетили опытное поле агрохолдинга "Василина", где отрабатывается технология по выращиванию семенного материала компании "Сингента".

Фото: Фото предоставлено автором

"Наша цель — уменьшить площади посевов подсолнечника, при этом увеличить объемы производства маслосемян, — подчеркнул министр. — Добиться этого можно путем применения высокопродуктивных семян гибридов подсолнечника, которые дают в полтора — два раза больший урожай в сравнении с классическими сортами".

В силу высокой импортозависимости этого направления работы, затраты на покупку качественного семенного материала сегодня достаточно существенные. Для того, чтобы сделать семена более доступными, агрохолдинг "Василина" и компания "Сингента" приняли решение о запуске совместного проекта, который позволит наладить в Самарской области производство наиболее востребованных семян гибридов подсолнечника.

Президент ГК "Василина" Виктор Дмитриев рассказал, что на опытном поле в Большеглушицком районе "родительским" семенным материалом компании "Сингента" засеяно 100 га для выращивания адаптированных к нашим климатическим условиям гибридных семян. В дальнейшем планируется создать совместное предприятие. Инвестиции в проект составят 340 млн руб., из которых 300 млн руб. будут вложены в строительство завода по производству семян. Реализовать проект планируется в 2019–2021 годах.

Это первый подобный опыт в Самарской области. Его результатом должно стать обеспечение семенами не только хозяйств губернии, но и всего ПФО.

Директор "Сингенты" в России Джонатан Браун подчеркнул, что компания твердо ориентирована на локализацию производства семян в нашей стране: "Проект, который мы реализуем в Самарской области, направлен на обеспечение нужд российских аграриев доступным семенным материалом. Создание гибридов для местных почвенно-климатических условий требует большого количества испытаний. Результат совместной работы позволит получать качественный урожай, с высоким уровнем масличности".

Как отмечает Джонатан Браун, Россия обладает крупнейшими в мире площадями под подсолнечником — 8 млн га, из которых 3,7 га находятся в Поволжье. Сегодня 30% продаваемых в России семян и 50% СЗР "Сингента" производит локально.

"Мы направляем инвестиции на повышения качества семян подсолнечника, производимых в России, и углубляем локализацию производства", — подчеркнул он.

Компания вложила 2 млн долларов в строительство сушильного комплекса, еще 1 млн — в лабораторию по контролю качества. В середине августа состоится закладка камня в строительство предприятия по производству СЗР в особой экономической зоне Липецка. Вложения "Сингенты" составят 30 млн долларов.

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