20 июля в технопарке Жигулевская долина стартует акселерационная программа для стартапов ранних стадий.

В ходе программы каждая команда проработает бизнес-модель проекта, получит экспертную поддержку. С помощью менторов YellowRockets стартапы запустят маркетинг и продвижение, изучат рынок, смогут выстроить систему продаж и найти первых пользователей. Каждому проекту будет предоставлен трекер и доступ к базе партнеров YellowRockets, среди которых стартап сможет найти своих первых клиентов. Участники изучат вопросы оценки рынка, работы с метриками, финансового планирования, маркетинга, работы с инвесторами, юридического структурирования сделок, рассмотрят методики Customer development и MVP.

Набор заявок длился два месяца. В акселерационную программу Жигулевской долины было подано 157 заявок от проектов со всей страны. Для работы в программе было отобрано 24 стартапа из Cамары, Тольятти, Москвы, Новосибирска, Саратова, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Кирова и Тюмени.

По итогам акселерационной программы лучшие проекты будут представлены инвестиционному комитету Венчурного фонда Самарской области, в который входят независимые эксперты, частные инвесторы и представители венчурных фондов, и смогут получить инвестиции до 2 млн руб.

Организаторами программы выступают Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", компания YellowRockets и Венчурный фонд Самарской области.