Самолет, летевший из Самары в Сургут, экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Самары в Сургут в ночь на пятницу, 19 июля, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.

"Рейс UT-414 Самара - Сургут сегодня в 2.48 (0.48 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга", - приводит издание слова пресс-секретаря аэропорта Екатеринбурга Андрея Клименских.

Он добавил, что посадка прошла в штатном режиме. С пассажирами работают представители авиакомпании, желающим предоставлена гостиница.

За более подробной информацией Клименских посоветовал обратиться к авиаперевозчику.

По данным онлайн-табло самарского аэропорта "Курумоч", рейс UT-414 выполнял самолет Boeing-737, который вылетел из Самары в 00.33 (23.33 мск четверга). Онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово" информирует, что совершивший посадку рейс задержан до 12.00 (10.00 мск).