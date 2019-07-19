"Форум электротехники и безопасности" в Самаре соберет рекордное количество профессионалов отрасли

На базе нового Логистического центра "ЭТМ" 5 сентября состоится 29 электротехнический форум "Форум электротехники и систем безопасности". Организатором форума выступила компания "ЭТМ".

В работе форума примут участие более 80 отечественных и зарубежных производителей систем безопасности и электротехнического оборудования, в частности: ABB, IEK, Legrand, Philips, Siemens, Schneider Electric, DKC, Jazzway, SkyNet, Lapp Group, Световые технологии, Энергокабель и другие. Официальный сайт форума — http://www.electricforum.ru.

"Ключевая задача форума — развить товарное направление "Безопасность": и пожарная сигнализация, это и охранные системы, и интеллектуальная система видеонаблюдения, и речевое оповещение, и прочее. Уникальность форума также заключается и в том, что на мероприятии будет присутствовать рекордное количество профессионалов именно этой конкретной отрасли", — поделились организаторы форума.

В рамках Форума будет организована деловая программа, включающая в себя более 30 конференций, круглых столов, тематических семинаров и мастер-классов для различной аудитории, при участии спикеров — практиков с большим опытом сфере электротехники и технологий.

Для всех посетителей выставки будет доступно мобильное приложение, в котором будет не только программа и схема выставки, но и библиотека всех необходимых для специалистов материалов. Скачать приложение можно здесь.

Ознакомившись с программой форума, каждый посетитель сможет найти для себя интересующую его тему:

— для руководителей: встреча с экспертами отрасли, обсуждение тем: "Изменения на рынке кабеля", "Бизнес БЕЗ коррупции", "Соответствие в светотехнике"

— для строительно-монтажных организаций: круглый стол "Снижение трудозатрат и повышение точности при подготовке сметной документации"

— для промышленных предприятий: круглый стол "Доступная промышленная автоматизация. Практический опыт клиентов ЭТМ"

— для оптово-розничных партнеров: конференция "Как увеличить объемы продаж и повысить доходность розничного магазина. Практические рекомендации"

— для широкого круга специалистов: круглый стол "Рынок кабельно-проводниковой продукции в России, стандарты качества, защита от фальсификата", "Закупки для электромонтажных работ: качественно, быстро и по оптимальной цене. Конкретные примеры частных электромонтажников"

— для служб экономической безопасности: круглый стол "Практическое внедрение антикоррупционных процедур на предприятии (комплаенс)"

— для отраслевых учебных заведений: конференция "Современный информационный сервис в системе массового образования электротехнической отрасли"

В рамках форума планируется проведение тематических сессий и мастер-классов, круглых столов, конференций ЭТМ. Спикерами мероприятий форума выступят представители бизнеса, научное и экспертное сообщество. На форуме также будет идти работа демонстрационной зоны ЭТМ iPROтм, на котором каждый посетитель может познакомиться с сервисом iPROтм и задать вопрос разработчикам. Ознакомиться с программой можно по ссылке.

Для гостей, по уже сложившейся традиции компании "ЭТМ", предусмотрен ряд рекреационных мероприятий: интерактивные зоны развлечений, розыгрыш ценных призов для активных посетителей форума. Отдохнуть и обменяться впечатлениями можно будет в уютном кафе на территории логистического комплекса.

Компания "ЭТМ", организатор Форума, ждет всех профессионалов отрасли: управленцев, проектировщиков, технических специалистов, электромонтажников, снабженцев и других представителей отрасли, и она уверена, что электротехническая отрасль в России развивается, прежде всего, благодаря людям и их компетенциям

Вход на "Форум электротехники и безопасности" бесплатный, требуется только регистрация на сайте. Начало мероприятия в 10:00 по адресу п. Смышляевка, Стройкерамика, Пожарный проезд, 1, Логистический центр ЭТМ.