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Пожары Происшествия

На Волге у Самары очевидцы эвакуировали двух детей с загоревшегося катера

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 21 июля, в 11:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на реке Волга в районе острова Коровий в Куйбышевском районе горит катер "Амур", об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, очевидцами было эвакуировано четыре человека, в том числе двое детей — мальчики в возрасте пяти и двух лет.

На тушение катера выезжали 11 пожарных, которыми использовалось четыре единицы техники, в том числе два плавсредства. В 12:00 пожар на площади четырех кв. м. был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

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