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Из Волги в Самарской области извлечены тела двух мужчин

ЖИГУЛЕВСК. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 июля, в 21:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что жигулевские спасатели ГКУ "ПСС по Самарской области" из Жигулевска извлекли из реки Волга у с. Солнечная Поляна тело мужчины, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Личность погибшего устанавливается.

Тело еще одного мужчины, личность которого тоже устанавливается, было извлечено несколькими часами ранее из Волги в районе спуска ул. Полевая в Октябрьском районе сотрудниками "Самарской областной общественной организации спасения на водах".

Причины гибели людей выясняются.

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