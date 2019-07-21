Из Волги в Самарской области извлечены тела двух мужчин

В субботу, 20 июля, в 21:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что жигулевские спасатели ГКУ "ПСС по Самарской области" из Жигулевска извлекли из реки Волга у с. Солнечная Поляна тело мужчины, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Личность погибшего устанавливается. Тело еще одного мужчины, личность которого тоже устанавливается, было извлечено несколькими часами ранее из Волги в районе спуска ул. Полевая в Октябрьском районе сотрудниками "Самарской областной общественной организации спасения на водах". Причины гибели людей выясняются.