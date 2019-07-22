16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Максим Власов завоевал промежуточный титул по версии WBO, победив Айзека Чилембу "Авиаагрегат" умеет держать удар Самарец Максим Скуратов взял золото первенства Европы по спортивной борьбе среди юношей Самарский дзюдоист завоевал золотую медаль II Европейских игр Максим Власов проведет бой с Айзеком Чилембой

Единоборства Спорт

Максим Власов завоевал промежуточный титул по версии WBO, победив Айзека Чилембу

КРАСНОДАР. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 42
Версия для печати

Воспитанник самарской школы бокса Максим Власов завоевал титул Глобального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и пояс чемпиона Евразийского боксерского парламента (EBP) в весовой категории до 79,38 кг, сообщает tass.ru. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Геленджике, он выиграл у малавийца Айзека Чилембы по очкам.

В послужном списке 32-летнего Власова теперь 44 победы (26 нокаутом) и три поражения. Власов взял реванш у Чилембы, который в 2011 г. нанес ему первое поражение в карьере, выиграв решением судей.

В активе 32-летнего Чилембы 25 побед (10 нокаутом), семь поражений, две ничьи. Он известен российским болельщикам по поединкам с Сергеем Ковалевым и Дмитрием Биволом, в которых малавиец уступил решением судей. Африканец в карьере дважды боксировал за титул чемпиона мира. Чилемба потерпел пятое поражение в последних шести поединках.

Гид потребителя

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4