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На Волге у Самаре спасены три человека, которые перевернулись на гидроцикле

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 21 июля, в 17:55 в Промышленном районе сотрудники ПСС по Самарской области спасали людей, терпящих бедствие на гидроцикле в 200 метрах ниже по течению Волги от санатория им. Чкалова, примерно в 300 метрах от берега, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Как пояснили представители поисково-спасательной службы, гидроцикл, на котором находились три человека, перевернулся. Один из терпящих бедствием сам доплыл до берега. А двух парней в возрасте около 23 лет спасатели эвакуировали на берег.

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