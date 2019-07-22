На Волге у Самаре спасены три человека, которые перевернулись на гидроцикле

В воскресенье, 21 июля, в 17:55 в Промышленном районе сотрудники ПСС по Самарской области спасали людей, терпящих бедствие на гидроцикле в 200 метрах ниже по течению Волги от санатория им. Чкалова, примерно в 300 метрах от берега, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Как пояснили представители поисково-спасательной службы, гидроцикл, на котором находились три человека, перевернулся. Один из терпящих бедствием сам доплыл до берега. А двух парней в возрасте около 23 лет спасатели эвакуировали на берег.